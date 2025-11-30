امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

چالش‌های بازگشت ارز صادراتی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹- ۲۱:۵۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
عادی سازی مواد مخدر با چاشنی طنز
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
گسترش ویروس آنفلوانزا
گسترش ویروس آنفلوانزا
۱۴۰۴-۰۹-۰۶
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
خبرهای مرتبط

اعلام جزئیات سهمیه‌بندی ارز فولادسازان در تالار دوم

تامین ارز و حمایت از سرمایه گذاران درصدر برنامه های اقتصادی دولت است

محاسبه پلکانی ارز صادراتی زنجیره صنایع معدنی با عرضه در تالار دوم

برچسب ها: ارز صادراتی ، بازگشت ارز صادرات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 