پخش زنده
امروز: -
«رضا امیرخانی» نویسنده و داستان نویس عصر امروز هنگام چتربازی و پاراگلایدر سواری دچار سانحه شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما او که بیش از بیست سال گذشته به صورت حرفهای این ورزش را دنبال میکرد در دماوند سقوط کرد و هم اکنون در بیمارستان سوم شعبان گیلاوند بستری است.
هنوز از وضعیت سلامتی او خبر کاملی در دست نیست و گفته میشود به کما رفته است.
عدهای نیز میگویند پزشکان با دیدن سی تی اسکن او خانواده را به بازگشت سلامتی اش امیدوار کردهاند.
امیرخانی نویسنده کتابهایی، چون «من او»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگ دانگ» متولد سال ۱۳۵۲ است که تا کنون در جشنوارههای کتاب دفاع مقدس، کتاب فصل و جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیده شده است.