به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس اداره اورژانس اجتماعی،پیشگیری از آسیب ها و بازخوانی اعتیاد، سازمان بهزیستی استان لرستان: گفت: بهزیستی استان برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی مراکز مختلفی را برای معتادان متجاهر اختصاص یافته است.

صبا بهرامی همچنین افزود :مادر استان یک مرکز صیانت داریم که هم در بحث اسکان و غذای رایگان فعالیت می‌کند و هم اموزشهای مهارت و اشتغال‌ و مهارت های زندگی رو به این مددجویان آموزش می‌دهد که تاکنون ۱۸ نغر در این مرکز تحت پوشش هستند که برای ۶نفر ایجاد شغل شده است.