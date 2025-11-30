پخش زنده
روابطعمومی بیمارستان گلستان اهواز با انتشار اطلاعیهای نسبت به کلیپ منتشرشده در فضای مجازی درباره عدم رسیدگی به یک بیمار توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام روابطعمومی بیمارستان گلستان، این ویدئو مربوط به روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ است و بیمار یادشده به دلیل عوارض ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و با شکایت خونریزی دستگاه گوارش به اورژانس مراجعه کرده بود. طبق این توضیحات، علائمی که در فیلم دیده میشود، از نظر تیم پزشکی منطبق با تشنج نبوده و به عنوان یک اختلال روانپزشکی مرتبط با سوءمصرف مواد، موسوم به اختلال تبدیلی تشخیص داده شده است؛ موضوعی که به گفته بیمارستان خطری برای بیمار ایجاد نمیکرد و اقدامات درمانی لازم نیز انجام شده است.
در ادامه این اطلاعیه اشاره شده که بیمار پس از دریافت خدمات، بیمارستان را ترک کرده و روز بعد مجدداً با همان علائم مراجعه و بستری شده، اما دوباره بدون اطلاع مجموعه درمانی مرکز را ترک کرده است. روابطعمومی بیمارستان تأکید کرده که این فرد دچار تشنج یا صرع نبوده و ادعاهای مطرحشده در فیلم فاقد مبنای علمی است.
در پایان روابط عمومی بیمارستان گلستان اعلام کرده است رسیدگی به بیماران بر اساس اولویتهای تهدیدکننده حیات انجام میشود و کادر درمان با اشراف کامل به وضعیت، بیمار را تحت کنترل داشتهاند. این مجموعه همچنین تأکید کرده که پخش کلیپهای تقطیعشده مانع از تداوم تلاش کادر پزشکی در ارائه خدمات به مردم نخواهد شد.