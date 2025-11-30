رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه با اشاره به تحویل یک بهله عقاب مهاجر بیمار از سوی دوستداران حیات وحش به این اداره گفت: تیمار این پرنده در این اداره در حال انجام است و به زودی با بهبود شرایط جسمی در طبیعت رها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری با اشاره به تحویل یک بهله عقاب مهاجر از سوی دوستداران حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه اظهار کرد: این عقاب که دارای ردیاب الکترونیک روی خود بوده و از پرندگان مهاجری است که در این فصل از سال برای زمستان‌گذرانی به شهرستان ایذه وارد شده‌اند، به دلیل بیماری انگلی پوستی توان پرواز خود را از دست داده بود که توسط دوستداران حیات وحش یافت و به این اداره تحویل داده شد.

بنا بر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در روز یکشنبه ۹ آذر، وی افزود: این پرنده پس از دریافت از این دوستداران حیات وحش و محیط زیست، توسط دامپزشک معاینه و روند درمان آن آغاز شد و ب ه‌صورت روزانه توسط پرسنل یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه نیز در حال تیمار است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه ادامه داد: این پرنده مهاجر پس از رسیدن به بهبودی کامل در محیط رها خواهد شد تا به زندگی عادی خود باز گردد.

اسفندیاری گفت: تالاب میانگران و اقلیم شهرستان ایذه به عنوان نخستین ورودی و مقصد زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر خارجی در استان خوزستان، هرساله میزبان این گونه‌ها است.