استاندار خوزستان از ممنوعیت تردد کامیون‌ها در جاده امام صادق (ع) اهواز خبر داد و گفت: از امروز عبور کامیون‌ها در این مسیر که یک جاده محلی و پرتردد است ممنوع می‌شود و رانندگان باید از ۲ محور اهواز–خرمشهر و اهواز–آبادان با سرعت مطمئنه تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز یکشنبه در شورای راهبردی کاهش تصادفات خوزستان بر لزوم توجه جدی مردم و مسئولان به عوامل مؤثر در تصادفات از جمله معاینه فنی، سرعت مجاز و استفاده از کلاه و کمربند ایمنی تأکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی و مشارکت همگانی برای کاهش تصادفات در خوزستان ضروری است.

وی افزود: در بحث رانندگی، معاینه فنی لازم در موعد مقرر و همچنین نوع رانندگی مدنظر است که متأسفانه بعضا با سرعت بیش از حد متعارف انجام می‌شود.

استاندار خوزستان خطاب به هموطنان خوزستانی افزود: از همه هم‌استانی‌های عزیز خواهشمندم در هنگام رانندگی به این موضوعات توجه کرده و از حد مجاز سرعت تجاوز نکنند. با دقت بیشتر و در حالتی که خواب‌آلود نیستند، رانندگی کرده و به اصول حیاتی رانندگی توجه داشته باشند.

موالی‌زاده با بیان اینکه حادثه در یک لحظه اتفاق می‌افتد تأکید کرد: می‌توانیم با رانندگی صحیح و اصولی از بروز این حوادث پیشگیری کنیم.

وی گفت: در راستای کاهش تصادفات، لازم است شوراهای ترافیک شهرستان‌ها به صورت جدی، منظم و مستمر برگزار شوند.

جاده‌های حادثه‌خیز و ضرورت اصلاح معابر

موالی‌زاده با اشاره به وجود جاده‌های حادثه‌خیز در استان گفت: ما جاده‌هایی داریم که خطرخیز و حادثه‌خیز هستند و باید به دنبال اصلاح آنها باشیم، از جمله جاده اهواز-اندیمشک که متأسفانه در بخشی از آن گاردریل و در بخشی دیگر حاشیه و شانه جاده به طور مناسب وجود ندارد که این موارد باید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: چه در داخل شهر و چه در خارج از آن، وضعیت تصادفات و تلفات ناشی از آن مناسب نیست و چنین وضعیتی در شان ما نیست.

مسئولیت مشترک مردم و مسئولان

استاندار خوزستان با اشاره به مسئولیت دو سویه مردم و دستگاه‌ها در کاهش سوانح رانندگی خاطرنشان کرد: هم مسئولین باید تلاش کنند که معابر را اصلاح، روشنایی را تأمین و پیچ‌های خطرناک را حذف کنند و هم مردم عزیز با نحوه رانندگی خود کمک کنند تا کمتر شاهد از دست دادن عزیزانمان به ویژه جوانان در این تصادفات باشیم.