به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی افزود: پس از بررسی هـای اطلاعاتی کارآگاهــان، مشخص شد این فرد با طراحی روش های پیچیده و با بهـره گیری از چندین هویت جعلی، در قالب شرکت‌های کاغذی لیزینگ خودرو اعتماد قربانیان خود را جلب و مبالغ قابل توجهی از آنان را در سطح کشور دریافت و متواری شده است.

او افزود: براساس تحقیقـات تکمیلی نامبرده دارای دو هویت جعلی دیگر نیز بود و با این هویت‌ها از قانون گریخته و این موضوع موجب شده مالباختگان نتوانند او را شناسایی و در پیگیری حقوقی خود دچار سردرگمی شده بودند که با تلاش پلیس کیش، چهره واقعی فرد کلاهبردار آشکار و به مراجع ذیربط اطلاع رسانی شد.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: کلاهبرداری‌های نوین، دیگر تنها پیرامون چهره واقعی مجرمان رخ نمیدهند و کلاهبرداران می‌توانند با چهره‌ای جعلی، شرکتی کاغذی و یا با وعده‌های دروغ وارد زندگی مردم شوند و اعتماد عمومی را هدف قرار دهند، اعتماد کورکورانه به تبلیغات پرزرق و برق می‌تواند زمینه ساز گرفتار شدن در دام کلاهبرداران حرفه ای باشد.