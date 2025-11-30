رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور گفت: رزمایش سراسری «طرح عمران روستا» با شعار «از عمران تا آبادانی» و با مشارکت گسترده مهندسان بسیجی، گروه‌های جهادی و کانون‌های تخصصی در سراسر کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن قنادزاده از آغاز رزمایش ملی «طرح عمران روستا» خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف اجرای پروژه‌های عمرانی و امور زیربنایی در مناطق مختلف کشور برگزار شده و شعار امسال آن از عمران تا آبادانی است.

قنادزاده با اشاره به ابعاد گسترده این طرح افزود: در حال حاضر ۲۶۲ کانون تخصصی بسیج مهندسین در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند و بیش از ۵۰۰ گروه جهادی و بیش از هزار مهندس بسیجی به‌صورت مستقیم در اجرای پروژه‌ها فعالیت می‌کنند.