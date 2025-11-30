پخش زنده
مأموران یگان حفاظت محیطزیست در منطقه آزاد کوه شلیل موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه دولول به همراه دو قطعه کبک شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول منطقه حفاظتشده هلن گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست در گشتزنی در منطقه آزاد کوه شلیل با یک مورد تخلف شکار مواجه و نسبت به ضبط اسلحه و پرندگان اقدام کردند.
وی گفت: این اقدام برای اجرای قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از تخریب تنوع زیستی منطقه انجام شد.
شهبازی افزود: متخلف پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: یگان حفاظت محیطزیست با استمرار گشت و پایش، با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.