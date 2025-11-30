معاون تولید و توزیع آب شرکت آب و برق کیش از اتمام مرحله اول طرح اصلاح خط اصلی شبکه توزیع آب کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، یوسف عرفانی نسب، گفت: با توجه به فرسودگی خط اصلی شبکه توزیع آب و به منظور خدمات دهی هر چه بهتر مشترکان و دستور مدیرعامل شرکت آب و برق کیش، طرح اصلاح خط لوله ۵۰۰ میلی متری کیش با متراژ ۴ هزار متر در دست اقدام است.

او افزود: پس از اتمام مرحله اول این طرح در حدفاصل ایستگاه پمپاژ آب تا میدان دلیران به طول هزار و چهارصد متر، مرحله دوم طرح به طول هزار و ششصد متر و قطر ۵۰۰ میلی متر در حال اجراست و تا چند روز آینده به پایان خواهد رسید.

عرفانی نسب، گفت: اجرای این طرح در حدود ۴۴۰ میلیارد ریال هزینه داشته و براساس اولویت بندی در مراحل بعد برخی مناطق در سفین و صدف نوسازی خواهند شد و عملیات نوسازی در کیش ادامه خواهد داشت.

او تصریح کرد: نوسازی خطوط لوله های فرسوده از اقداماتی است که می‌تواند در تأمین فشار پایدار مشترکان تأثیر بسیاری داشته باشد و باعث کاهش حوادث و هدر رفت آب در کیش خواهد شد.