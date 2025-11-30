ادامه تعطیلی میادین دام مهربان و بهرمان
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: در پی شیوع بیماری تب برفکی و پیشگیری از گسترش آن بازارهای دام شهر مهربان و روستای بهرمان این هفته نیز تعطیل میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مهدی حامی در جلسه بررسی مشکلات حوزه دامپزشکی در سراب با بیان اینکه بیماری تب برفکی جزو بیماریهای استراتژیک بوده و میتواند ضرر و صدمات جبران ناپذیری به صنعت دامپروری وارد کند گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار راس دام سنگین و ۲۰۰ هزار راس دام سبک در سطح استان آذربایجان شرقی در برابر این بیماری واکسینه شدهاند.
وی با بیان اینکه واکسن مورد نیاز دامها به میزان کافی تامین و در مراکز سردخانهای استان دپو شده است افزود: طرح واکسیناسیون دامها توسط بخشهای دولتی و خصوصی به صورت رایگان در حال انجام است و انتظار میرود دامداران جهت کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تجمع در بازارهای دام میتواند عامل شیوع این بیماری در روستاها شود گفت: میادین دامی شهرستان سراب به دلیل بیشترین حجم تردد از بازارهای پرخطر برای انتقال این بیماری است.
حامی با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری مشترک انسان و دام نیست افزود: مصرف کنندگان گوشت و فرآوردههای لبنی نگران انتقال این بیماری نباشند و هر محصولی که دارای برچسب نظارتی دامپزشکی است مطمئن و قابل استفاده میباشد.
علی جهانی فرماندار سراب نیز از احداث نخستین میدان دواب مدرن با ظرفیت سه هزار راس دام سبک و سنگین در این شهرستان خبر داد.
جهانی افزود: این طرح در زمینی به مساحت حدود ۱۵ هکتار در ۱۰ کیلومتری محور سراب ـ بستان آباد به همت بخش خصوصی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه سراب بیشترین جمعیت دامی استان را دارا است ادامه داد: رونق اقتصادی و حفظ حقوق دامداران منطقه خرید و فروش عادلانه دام، رعایت مسائل اصولی و بهداشتی با حضور کارشناسان مجرب این حوزه از مهمترین اهداف راه اندازی میدان دواب مدرن در این شهرستان است.