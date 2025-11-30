فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری ۳ متهم به سرقت، یک مالخر و کشف پرونده سرقت قطعات خودرو‌های سنگین به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی اظهار داشت:در پی وصول یک فقره پرونده سرقت قطعات خودرو‌های سنگین و راهسازی در شهرستان خداآفرین بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی با هماهنگی مقام قضایی سارقان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش قطعات خودرو‌های سنگین و راهسازی سرقتی را ۶۰ میلیارد ریال بیان کردند گفت: در این راستا یک نفر مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و همه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.