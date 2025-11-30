پخش زنده
کاراتهکاهای کیش در پانزدهمین دوره مسابقات استانی شوتوکان شوتوکاپ خلیج فارس به میزبانی بندرلنگه خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کاراتهکاهای کیش در بخش کومیته با ترکیب آیسان حسینینژاد، هلیا جامگوهری، فاطمهزهرا دادشاهی، فاطمه نقیزاده، مهدیسا علیزاده، آنیسا اقبال، سلاله میاندی،امالبنین مسعودینیا، همتا سلطانینژاد، ملورین غلامی، مبینا رسمی، فرزانه آموزگار، شایان حسنزاده، ثنا بیات، پرنیا خرمدل و رقیه رضایی در ردههای مختلف روی سکو رفتند و نشان های طلا، نقره و برنز را برای کیش به ارمغان آوردند.
در بخش کاتا نیز فاطمه نقیزاده، همتا سلطانینژاد، فاطمهزهرا دادشاهی، مائده رستمی، نجمه راهدار، نرجس سالاری، ساره رضایی، فاطمه شرافت، فاطیما میرزایی، آنیسا اقبال، مهدیسا علیزاده، ملورین غلامی، مبینا رسمی، فرزانه آموزگار، شایان حسنزاده، سارا محسنی، آدرینا صادقی، ثنا بیات، پرنیا خرمدل، سلاله میاندی و رقیه رضایی در ردههای مختلف نشان های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.