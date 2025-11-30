به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،جواد علیپور در نشست مطبوعاتی گفت:جشنواره حرکت از یک دهه قبل و همه ساله به میزبانی یکی از دانشگاه‌ها برگزار می‌شود که امسال دانشگاه تبریز میزبان ۴۰۰ دانشجوی نخبه، تلاشگر و امیدآفرین در طول چهار روز است. جشنواره حرکت روز پنجشنبه هفته جاری ۱۳ آذر به پایان می رسد و آیین اختتامیه آن برگزار می‌شود.

علیپور با اشاره به حوزه فعالیت معاونت فرهنگی دانشگاه تبریز تشکل‌ها، نشریات، کانون‌های فرهنگی و هنری و انجمن‌های علمی دانشجویی را از آن جمله برشمرد و جشنواره حرکت را فرصت و بستری برای به اشتراک‌گذاری فعالیت‌ها و دستاورد‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف کشور و دانشجویان بین‌المللی دانست و اظهار کرد: سهیم شدن در ایده و خلاقیت و دستاورد‌های دیگران بهترین نوع دانش بوده و امروزه به اشتراک‌گذاری دانش خود خلاقیت و به نوعی قدرت علمی محسوب می‌شود.

وی از حضور بیش از ۱۱۰ دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره حرکت خبر داد و افزود: آثار دانشجویان شرکت کننده و انجمن‌های علمی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. خوشبختانه به دنبال استقبال خوب شرکت کنندگان تعداد آثار ارسالی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته و بیش از ۴۰۰۰ اثر به دبیرخانه مرکزی جشنواره در وزارتخانه ارسال شده است.

دبیر اجرایی جشنواره حرکت از انجام داوری آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: نتایج داوری‌ها در سیزدهم آذر ماه اعلام شده و برگزیدگان جشنواره توسط وزیر علوم و فناوری مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و کارشناسان وزارتی، به ویژه نشست دبیران کل انجمن‌های علمی و در نظر گرفتن بخش ویژه امیدآفرینی، تقویت هویت و انسجام ملی و اجرای برنامه‌های تفریحی تبریزگردی را از جمله برنامه‌های متعدد این جشنواره عنوان کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه تبریز در ادامه برگزاری بخش نمایشگاهی جشنواره حرکت را فرصتی برای تعامل با آموزش و پرورش و بازدید دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم متوسطه به منظور آشنایی با رشته‌های دانشگاهی و دستاورد‌های دانشجویان عنوان کرد.

وی ادامه داد: در جشنواره حرکت امسال سطح فنی، علمی و خلاقانه آثار ارتقا یافته و بر همین اساس سقف جوایز در نظر گرفته شده افزایش چشمگیری داشته چرا که داوران آثار را دارای اهمیت و ارزشمند می‌دانند.

علیپور همچنین با اشاره به سطح فعالیت انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها برای شرکت در جشنواره حرکت، از برگزاری رقابت درون دانشگاهی بین انجمن‌ها خبر داد و گفت: برگزیدگان مراحل درون دانشگاهی به سطح ملی راه یافتند.

وی گفت: هدف از فعالیت در انجمن‌های علمی در گام اول تمرین کار تیمی، تعامل، همفکری، آموختن مدارا و تسامح بوده و خودباوری و تقویت اعتماد به نفس نیز از دیگر مزایای فعالیت در انجمن‌های علمی به شمار می‌آید. هم اکنون بسیاری از خروجی‌های انجمن‌های علمی در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، مشغول به فعالیت هستند.

معاون فرهنگی دانشگاه تبریز از وجود بیش از ۱۰۰ انجمن علمی در این دانشگاه خبر داد و گفت: با احتساب شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل بیش از ۱۰۰۰ نفر در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تبریز فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به موفقیت‌ها و خروجی فعالیت‌های دانشجویان در انجمن‌های علمی و تبدیل ایده‌ها به محصولات خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از اختراعات ثبت شده و بسیاری از ایده‌ها به مرحله تولید رسیده و تجاری‌سازی شده‌اند.

سعید صالح‌نیا نماینده معاونت فرهنگی وزارت علوم هم در این نشست با تبیین اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری بی‌نقص و بهتر جشنواره نسبت به سال‌های گذشته گفت: پیش از ابلاغ رسمی فراخوانی را بر اساس شیوه نامه در دانشگاه‌های سراسر کشور منتشر و نظر‌های بدنه دانشجویی و کارشناسی را جمع‌آوری کردیم و تشکیل کمیته به منظور برگزاری هرچه خلاقانه این جشنواره و دخیل نمودن موضوع‌های علمی به روز و جدید در دستور کار قرار دارد.

وی سوق دادن دانشجویان شرکت کننده و بهره‌گیری از آنان را در برطرف کردن نیاز‌های مسئله محور کشور مانند ناترازی انرژی، مسائل اقتصادی و مسئولیت اجتماعی را از جمله تفاوت‌های این دوره از جشنواره حرکت دانست و گفت: هدف تبیین این نکته بوده است که نسل امروز فقط دانشجو نیستند بلکه نسل نوآوری، فناوری و مسئولیت اجتماعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: نشریه‌های دانشجویی به هر دو شکل مکتوب و دیجیتال منتشر می‌شوند و با تنوع‌بخشی به اشکال فعالیتمان با موضوع‌های مختلف از جمله فناوری و هوش مصنوعی سعی شده است تا فضا با بسترسازی مناسب برای فعالیت طیف وسیعی از دانشجویان سراسر کشور فراهم شود و شاهد این هستیم که جوانان علاقه‌مند به فعالیت داوطلبانه در حوزه‌های علمی و دانشجویی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هستند.

صالح‌نیا گفت: داوری آثار توسط کمیته علمی متشکل از فعالان ادوار انجمن‌های علمی سراسر کشور در هفت گروه تخصصی و با عضویت بیش از ۷۰ نفر انجام و نتایج آن در اختتامیه جشنواره اعلام می‌شود و هر یک از انجمن‌های دانشگاه‌ها طی این جشنواره در دو مقام برگزیده و شایسته تقدیر با هم رقابت می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق رویکرد سیاستی دوره هفدهم به بعد انجمن علمی برتر طبق سکوی حرکت انتخاب می‌شود جامع‌الاطراف بودن را از جمله معیار‌های انتخاب انجمن برتر عنوان کرد و از انتخاب سه انجمن برتر جهت ارائه در سکوی حرکت از سه دانشگاه با بیش از ۱۰ هزار دانشجو و سه دانشگاه با کم‌تر از ۱۰ هزار دانشجو از هفت حوزه جشنواره حرکت خبر داد و گفت: انجمن‌های برتر نیز در کنار دیگر نفرات برتر رقابتی در اختتامیه معرفی می‌شوند.

حجت الاسلام حمیدی مدیر فرهنگی دانشگاه تبریز نیز در ادامه جشنواره بین‌المللی حرکت را بزرگترین رویداد دانشجویی در بین دانشگاه‌های کشور دانست و گفت: یکی از دلایل انتخاب دانشگاه تبریز به عنوان میزبان این جشنواره می‌تواند نوع و کم و کیف فعالیت‌های انجمن‌های علمی در این دانشگاه باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه تبریز طی سال‌های متمادی به عنوان دانشگاه برتر در جشنواره حرکت انتخاب شده و جزو دانشگاه‌های پیشرو در زمینه انجمن‌های علمی است.

نصیری مدیر امور اجتماعی دانشگاه تبریز با بیان اینکه فعالیت در انجمن‌های دانشجویی فعالیتی افزون بر وظایف معمول و ثانوی محسوب می‌شود اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط ویژه پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تقویت هویت و تعلق ملی، همبستگی و وفاق جزو دغدغه‌های ما بود و برگزاری جشنواره حرکت این بستر را فراهم کرد.