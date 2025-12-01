مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از ارائه خدمات گسترده توانبخشی و حمایتی به سالمندان و افراد دارای معلولیت در استان خبر داد.

ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان و معلولان آذربایجان شرقی

وی با اشاره به آمار و عملکرد این نهاد گفت: در حال حاضر ۹۰ هزار و ۱۵ نفر معلول تحت پوشش بهزیستی هستند و استان آذربایجان شرقی در رتبه ششم کشور از نظر تعداد معلولان تحت پوشش قرار دارد.

صحاف افزود: در سطح استان ۹۶ مرکز روزانه با ۴۴۵۱ خدمت‌گیرنده و ۶۴ مرکز شبانه‌روزی با ۲۶۷۵ خدمت‌گیرنده فعالیت دارند. همچنین ۱۵۸۱۹ سالمند دارای پرونده تحت خدمات بهزیستی قرار دارند و حمایت از ۲۸۳ مورد مناسب‌سازی مسکن و خودرو برای افراد دارای معلولیت انجام شده است.

صحاف با بیان اینکه ۳۹۸۸۲ وسیله کمک توانبخشی و اندام مصنوعی طی امسال تهیه و توزیع شده است افزود: یارانه مراکز نگهداری روزانه و شبانه و پرداخت مستمری سالانه بالغ بر ۲۲ همت (هزار میلیارد تومان)، و اعتبارات برنامه‌های معاونت توانبخشی ۷۶ میلیارد تومان است.

وی به خدمات متنوع دیگر اشاره کرد: صدور یا تمدید ۲۴۶۹۶ کارت شناسایی معلولیت، تشکیل پرونده ۲۲۳۳۶ نفر در کمیسیون‌های پزشکی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ۴۷۷۲ دانش‌آموز و ۶۱۴ دانشجوی معلول، اختصاص پلاک ویژه خودرو به ۵۲ نفر و معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای ۳۹۳ خانواده دارای فرزند معلول.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین از شناسایی ۲۲۵۴۹ نفر تحت طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه، استخدام ۵۱ نفر از سهمیه ۳ درصدی افراد دارای معلولیت، و بهره‌مندی ۵۷ والد از معافیت مالیاتی حقوق و مزایای فرزند معلول خبر داد.

صحاف در پایان با تاکید بر اهمیت فراگیرسازی جامعه و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت گفت:این خدمات با هدف توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد جامعه‌ای فراگیر برای همه شهروندان ارائه می‌شود.