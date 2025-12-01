پخش زنده
امروز: -
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم جاده تهران (حد فاصل میدان بسیج تا سه راهی اهر) کرکج، شهرک مرزداران و همچنین روستاهای آرپادره سی و خواجه میرساند در ساعات ظهر روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۴/۹/۱۰ احتمالا با کمبود فشار آب مواجه خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.