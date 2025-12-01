

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از شکست مس رفسنجان مقابل سپاهان در هفته یازدهم و تداوم روند ناکامی‌های نارنجی‌پوشان در فصل جاری، مدیریت این تیم تصمیم به برکناری رسول خطیبی گرفت.

در اطلاعیه باشگاه مس رفسنجان در این خصوص آمده است:

با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع می‌رساند:

پس از بررسی همه‌جانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با او گرفت.

طی هفته‌های اخیر، تمامی امکانات و حمایت‌های لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت. حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.

در روز‌های پیش‌رو، هیأت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد.