رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گفت: فصلنامه علمی ـ پژوهشی آنالیز سازه ـ زلزله وابسته به این واحد دانشگاهی موفق به نمایه‌سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد ملکی افزود: این نشریه تنها مجله علمی ـ پژوهشی حوزه عمران در میان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی با نمایه ISC به شمار می‌رود، با گرید +A در حوزه‌های موضوعی مهندسی عمران، سازه و زلزله فعالیت می‌کند.

وی اضافه کرد: فصلنامه آنالیز سازه ـ زلزله یافته‌های نوین پژوهشگران را در قالب مقالات تخصصی منتشرمی کند.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه فصلنامه آنالیز سازه ـ زلزله از پاییز سال ۱۳۸۳ با هدف ارائه ایده‌های نو و پاسخگویی به نیاز‌های علمی و تحقیقاتی کشور، مبتنی بر دستاورد‌های روز محققان، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه منتشر می‌شود.

وی گفت: این نشریه طی سال‌های اخیر جایگاه خود را در میان نشریات معتبر حوزه مهندسی عمران تثبیت کرده است.

ملکی افزود: نشریه آنالیز سازه_زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در ارزیابی نشریات علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مرتبه A+ و امتیاز ۹۱ را اخذ کرده است.