رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی از کشف چهار دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری دو متهم در عملیات اطلاعاتی مأموران این یگان در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند در بازرسی از دو واحد مسکونی در بجنورد چهار دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.
وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی دستگاههای مکشوفه برابر نظر کارشناسان حدود چهار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی ادامه داد: طرحهای مقابله با قاچاق بهصورت مستمر و قاطعانه در سطح استان اجرا میشود و شهروندان در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در حوزه قاچاق یا جرایم اقتصادی میتوانند موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری این پلیس اطلاع دهند.