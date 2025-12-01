به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حسین فخری دبیر این اجلاسیه هدف از برگزاری را آشنایی نسل جوان و دانشجویان با سیره و خط مشی ۱۰۲ شهید دانشجو معلم استان اصفهان عنوان کرد.

وی، برگزاری این اجلاسیه را بیست و یکمین اجلاسیه شهدای دانشجو معلم را در کشور بیان کرد و افزود: اجرای سرود، تئاتر و قدردانی از خانواده‌های شهدای دانشجو معلم از جمله برنامه‌های این اجلاسیه است.

یکی از وجوه برجسته و قابل تأمل این اجلاسیه، مشارکت فعال و تمام‌عیار دانشجومعلمان فعلی در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرای آن بود؛ از بخش‌های تدارکاتی و انتظامات تا امور رسانه‌ای و فنی، تمامی وظایف توسط دانشجومعلمان صورت گرفت.

این حضور مسئولانه، نه تنها نشان از توانمندی‌های اجرایی نسل جوان داشت، بلکه تعبیری عملی از شعار «ادامه‌دهنده راه شهدا» بود که به روشنی نشان می‌داد رسالت تربیتی و فکری شهدا توسط نسل جدید با جدیت پیگیری می‌شود.

بخش محوری اجلاسیه، به معرفی و رونمایی از دستاورد‌های پژوهشی و مکتوب ستاد اجلاسیه شهدای دانشجومعلم استان اصفهان اختصاص یافت و در این مراسم، بیش از ۷ جلد کتاب جدید که حاصل ماه‌ها تحقیق، مصاحبه با خانواده‌ها و همرزمان بررسی اسناد و وصیت‌نامه‌های شهدا بود، رونمایی شد؛ این کتب شامل مجموعه‌های زندگی‌نامه، خاطرات، بررسی ابعاد تربیتی و فرهنگی شهدا، و تحلیل وصایای آنان است و انتشار این آثار گام مهمی در جهت مستندسازی تاریخ دفاع مقدس و ارائه منابع معتبر برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ ایثار و شهادت محسوب می‌شود.

اجلاسیه، با برنامه‌هایی هنری و مذهبی نیز همراه بود؛ اجرای یک تئاتر توسط گروهی از دانشجومعلمان، با مضامین دفاع مقدس و ایثار، تلاشی برای به تصویر کشیدن گوشه‌هایی از رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا بود.

برگزاری این اجلاسیه، می‌تواند سرآغازی برای برنامه‌های فرهنگی و پژوهشی مستمر در دانشگاه‌های تربیت معلم استان باشد؛ تاکید بر تداوم این مسیر و گسترش این فعالیت‌ها در محیط‌های آموزشی، از جمله پیامد‌های مورد انتظار این اجلاسیه است.