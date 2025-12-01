به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این دوره از رقابت‌ها در رشته‌های کتبی احکام، تفسیر، صحیفه سجادیه، نهج‌البلاغه و گفتمان مهدوی و رشته‌های شفاهی اجرا شدو برترین‌ها و برگزیدگان استانی، به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

حسین محمدی ثانی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان این رویداد را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت هویت دینی و معنوی نسل نوجوان دانست.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین مسابقاتی، زمینه ساز انس بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم، اهل‌بیت علیهم السلام و آموزه‌های نماز است و می‌تواند نقش مهمی در تربیت دینی و اخلاقی آینده سازان کشور ایفا کند.

گفتنی است مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی، به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری آموزش و پرورش، هر ساله با هدف تقویت ایمان، ارتقای معرفت دینی، و پرورش استعداد‌های قرآنی برگزار می‌شود.