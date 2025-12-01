به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مصطفی رسولی گفت: در پی بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان مواد خام این اداره، یک واحد صنفی به دلیل کشتار غیرمجاز دام و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، با دستور مقام قضایی و همکاری اداره اماکن پلمب شد.

او افزود: اکیپ‌های نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی شهرستان، در راستای اجرای وظایف قانونی و با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، به شکل مستمر از واحد‌های عرضه فرآورده‌های خام دامی بازدید و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

رئیس دامپزشکی ملایر با بیان اینکه این بازرسی‌ها در راستای تأمین سلامت موادخام مصرفی شهروندان انجام می‌شود، تأکید کرد: واحد پلمب شده، با هماهنگی اداره اماکن نیروی انتظامی و به مراجع قضائی برای بررسی تخلف صورت گرفته ارجاع داده شد.

رسولی ملایر از همشهریان خواست در زمان خرید گوشت به دو فاکتور اساسی توجه کنند، چراکه لیبل گوشت و مهر گوشت، این فاکتور‌های اساسی، مشخص‌کننده اصالت گوشت بوده و شامل مُهر خوانای دامپزشکی و لیبل گوشت که دارای محل استحصال لاشه و تاریخ انقضای آن است، بنابراین همشهریان در زمان خرید انواع گوشت دقت کرده و از خرید هر گونه گوشت فاقد لیبل و مهر معتبر اکیدا خودداری کنند.