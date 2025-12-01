پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان کیش، صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد بود و دریا آرام و شرایط برای ترددهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.
او افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده با افزایش و گذر ابر در آسمان استان، احتمال رگبار پراکنده باران در نواحی دریایی وجزایر و پارهای نقاط استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا در استان مورد انتظار است.