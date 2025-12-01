به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار زاوه گفت: هنرستان‌های این شهرستان با تخصیص تجهیزات آموزشی به ارزش دو میلیارد تومان تقویت شدند که این اقدام نقش مستقیمی در توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای کیفیت کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.

محسن نجات افزود: علاوه بر این، همه مدارس سطح شهرستان نیز با تخصیص یک میلیارد تومان تجهیزات آموزشی نوین، مورد حمایت قرار گرفتند تا بستر یادگیری بهتری برای دانش‌آموزان فراهم شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان زاوه همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و حقوقی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: این طرح به دنبال ایجاد محیطی ایمن‌تر و آگاهانه‌تر برای دانش‌آموزان است.

نجات در پایان اقدامات کارگروه آموزش و پرورش زاوه را گامی مؤثر و آینده‌نگر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی عنوان کرد و افزود: تخصیص این تجهیزات و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، بیانگر نگاه آینده‌محور مجموعه آموزش و پرورش و دستگاه‌های همراه است.