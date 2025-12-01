پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره مسابقات قهرمانی فیوژن فیتنس ( تناسب اندام ) مردان کشور به میزبانی شیراز و با حضور ورزشکارانی از هشت استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پایان این رقابتها در بخش تیمی تیم قزوین مقام نخست، تیم قم مقام دوم و تیم فارس مقام سوم را به دست آوردند.
این مسابقات در پنج رده سنی و در دو بخش انفرادی و تیمی با حضور ورزشکاران از استانهای کرمانشاه، تهران، خوزستان، هرمزگان، قم، اصفهان، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
ورزش فیتنس یا تناسب اندام به مجموعهای از تمرینات و فعالیتهای بدنی گفته میشود که با برنامه و هدفدار برای بهبود سلامت عمومی، افزایش قدرت و استقامت و رسیدن به وزن متعادل طراحی شدهاند. این رشته شامل انواع مختلف تمرینات از جمله تمرینات هوازی، قدرتی، انعطافپذیری و تعادل است که به بهبود عملکرد فیزیکی و برقراری تعادل میان اندامهای بدن کمک میکند.
در بخش انفرادی نتایج به شرح زیر است:
- رده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال: پارسا مهدی از فارس مدال طلا، سینا محمدزاده از تهران مدال نقره، رضا مصلینژاد از فارس مدال برنز.
- رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال: سید محمد کاظمی از قزوین مدال طلا، محسن سالاریفر از کهگیلویه و بویراحمد مدال نقره، مهدی میرزایی از قم مدال برنز.
- رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال: معین فرجی از کرمانشاه مدال طلا، عباس قربانی از قزوین مدال نقره، علی میرزایی از هرمزگان مدال برنز.
- رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال: مهدی تقیلو از قزوین مدال طلا، عبیرضا وثیقی از قم مدال نقره، هرمز مظفری از فارس مدال برنز.
- رده سنی بالای ۵۰ سال: کلاتتر سماریپور از خوزستان مدال طلا، محمد صبائیفر از قزوین مدال نقره، یعقوب خلیلی از قم مدال برنز.