به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره مصر با درخشش نماینده شایسته کشورمان همراه بود و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی جهان را کسب کند.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها، اباذری در یک مبارزه حساس و نزدیک با نتیجه ۲–۲ و با رأی داوران برابر متئو آوینزینی از ایتالیا مغلوب شد و به مدال نقره جهان دست یافت.

اباذری طی سال‌های گذشته در تمام مسابقاتی که حضور داشته، موفق به کسب مدال شده و همواره از چهره‌های افتخارآفرین کاراته ایران در عرصه‌های بین‌المللی بوده است.