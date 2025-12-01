مدیرکل صدا و سیمای گلستان در گفتگو ویژه خبری با تشریح ابعاد گسترده رویداد ملی «ایران‌جان» گفت: این رویداد، عظیم‌ترین رخداد تاریخ رسانه‌ای استان است و برای نخستین‌بار تمام ظرفیت‌های رسانه ملی شامل بیش از ۱۰۰ شبکه رادیویی، تلویزیونی، خبری و برون‌مرزی به‌مدت یک هفته به معرفی جامع استان گلستان اختصاص می‌یابد.

رسول شکری‌نیا تأکید کرد: از ۱۵ تا ۲۱ آذر، هر شبکه‌ای را در تلویزیون بزنید، تصویر و نام گلستان را می‌بینید. زیرنویس‌ها، لوگوی برنامه‌ها، سوژه‌ها و گزارش‌ها، از گلستان خواهد بودو این رویداد، برآورده شدن آرزوی دیرینه ما برای معرفی جامع گلستان است.

شکری‌نیا گفت:ایران‌جان برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهره‌ها، صنایع، گردشگری و زیرساخت‌های استان طراحی شده و هدف این است که یک‌باره و در یک هفته، تمام داشته‌های گلستان به نمایش گذاشته شود.

او افزود:سال‌ها بود که تصاویر و گزارش‌های مربوط به توسعه در استان، پراکنده و جزئی منتشر می‌شد؛ از گازرسانی در دورترین روستاها تا توسعه زیرساخت‌های فناوری و شبکه‌های ارتباطی اما این نخستین‌بار است که همه این موارد، یک‌جا و یک‌پارچه در قالب یک جشنواره رسانه‌ای ملی دیده می‌شود.

مدیرکل صدا و سیما یکی از اهداف مهم را ایجاد حس غرور و رضایت مردم دانست: وقتی مردم یک استان می‌بینند که نام‌شان، فرهنگ‌شان، چهره‌هایشان و ظرفیت‌هایشان در تمام شبکه‌های ملی و جهانی دیده می‌شود، احساس عزت و رضایت فوق‌العاده‌ای دارند این یک حس هویت‌ساز است.

شکری‌نیا با تأکید بر بخش اقتصادی گفت: ایران‌جان فقط یک کار فرهنگی نیست بلکه قرار است برای استان آورده اقتصادی داشته باشد این رویداد، نمایش ظرفیت‌های اقتصادی گلستان است.

او ادامه داد: سرمایه‌گذار باید امنیت و سود ببیند این رویداد برای نخستین‌بار تصویر درست و جذابی از استان را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهد.

شکری‌نیا گفت: در سفر رئیس سازمان صدا و سیما، دکتر جبلی، به استان گلستان، سند اقدام و سند زیست‌بوم رسانه‌ای رونمایی شد. حالا این سند، متناسب با رویداد ایران‌جان به‌روزرسانی شده و پیوست محتوایی سنگینی برای آن تدوین شده است.

وی افزود: قرار نبود نوبت گلستان در آذر باشد، اما با پیگیری استاندار و مسئولان، درخواست کردیم نوبت گلستان جلو بیفتد و خوشبختانه این اتفاق رقم خورد حالا این رویداد همزمان شده با ولادت حضرت زهرا (س)، روز زن و روز مادر که حال و هوای معنوی رویداد را دوچندان می‌کند.

شکری‌نیا با اشاره به حجم عظیم تولید محتوای تصویری گفت:۷۰۰۰ دقیقه تولید تصویری تازه، ۳۰۰۰ دقیقه تولیدات فاخر آرشیوی قابل پخش، جمعاً ۱۰ هزار دقیقه محتوا فقط برای سیما در این ایام در نظر گرفته شده است .

او افزود: این تولیدات از تمام شهرها و روستاهای استان جمع‌آوری شده است. تولیدات مردمی نیز بخش مهمی از این محتوای عظیم را تشکیل می‌دهد ،

ما بیش از ۱۱ هزار دقیقه محتوا ویژه شبکه‌های رادیویی تولید کرده‌ایم و

حجم تولیدات مردمی در برنامه مردمستان به حدی زیاد شده که هنوز تبلیغات تلویزیونی رویداد آغاز نشده، اما فضای مجازی مملو از محتوای مرتبط با گلستان است.

او گفت:شبکه‌های یک، دو، سه، خبر، آموزش، مستند، شما، جام‌جم و شبکه‌های رادیویی مختلف، همگی یا با گروه تولیدی به استان می‌آیند یا اجرای مشترک خواهند داشت ، یعنی شاخص‌ترین برنامه‌هایشان را از گلستان روی آنتن می‌برند.

شکری‌نیا افزود: شبکه گلستان کاملاً HD شده و همین موضوع کیفیت تولیدات را بالا برده است سطح توقع مخاطب بالا رفته و ما هم در تولیدات جدید با استانداردهای HD کار کرده‌ایم.

شکری‌نیا با تقدیر از همراهی نهادها گفت: نماینده ولی‌فقیه، استاندار، معاونان، مدیران کل، نهادهای انقلابی و شورای تأمین همه پای کارندو بنرهای ایران‌جان در سطح استان نصب شده و دستگاه‌ها همراهی کامل دارند.

او تأکید کرد: ایران‌جان متعلق به مردم است. صدا و سیما فقط خدمتگزار این رویداد است.

مدیرکل صدا و سیما گلستان محور مهمی از رویداد را پرداختن به اقوام دانست و گفت: این وحدت اقوام قابلیت نمایش جهانی دارد و برای همین، برنامه‌های ویژه با حضور اقوام مختلف، آئین‌ها، موسیقی‌ها و سنت‌ها طراحی شده است.

شکری‌نیا گفت: در سند اقدام رویداد بیش از ۳۰ چهره برجسته ملی و بین‌المللی استان معرفی شده‌اند از جمله حکیم میرفندرسکی، حکیم میرداماد، مفاخر علمی، ورزشی و هنری.

شکری‌نیا اعلام کرد:۵ مسئله کلیدی در گفتگوهای ویژه خبری شبکه خبر مطرح می‌شود درباره علاج‌بخشی خلیج گرگان، پتروشیمی گلستان، طرح های بزرگ سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری، زیرساخت‌ها

ی آب، برق و گاز خواهد بود.