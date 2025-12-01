

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دو روز نخست رقابت‌ها، تیم ایران با کسب ۲۲ مدال رنگارنگ در رشته‌های مختلف از جمله فیتنس چلنج، بادی‌کلاسیک، کاپل، فیت‌مدل و فیزیک، جایگاه نایب‌قهرمانی بخش آماتور بزرگسالان را به خود اختصاص داد.

در روز پایانی و در بخش نیمه‌حرفه‌ای نیز ملی‌پوشان کشورمان با کسب ۱۱ مدال شامل ۵ طلا، ۵ نقره و یک برنز، بار دیگر بر سکوی نایب‌قهرمانی جهان ایستادند. در این بخش، نمایندگان ایران در بادی‌بیلدینگ، فیزیک، فیزیک کلاسیک و فیزیک ماسکولار خوش درخشیدند و چندین عنوان قهرمانی و اورال نیز به نام ایران ثبت شد.

بدین ترتیب کاروان بدنسازی و پرورش‌اندام کشورمان با دو عنوان نایب‌قهرمانی جهان در دو بخش مهم مسابقات، به‌کار خود در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ پایان داد.

همچنین تیم اسپید فیت ایران قهرمان جهان شد و تیم فیزیک به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.