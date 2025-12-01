پخش زنده
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس از تجهیز تالابهایاین استان به دوربینهای برد بلند و آغاز مرحله جدید پایشهای محیط زیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، لیلا تاجگردون اعلام کرد:با بهرهگیری از فناوریهای نوین و رصد لحظهای، ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت در برابر تخریب و تصرف افزایش یافت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، با اشاره به اهمیت حفاظت از اکوسیستمهای تالابی و چالشهای موجود در مدیریت مناطق وسیع حفاظت شده، گفت: نصب و راهاندازی دوربینهای برد بلند در حاشیه تالابها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیطبان و ارتقای سطح نظارت بر عرصههای طبیعی است.
وی در تشریح قابلیتهای فنی این سامانه نظارتی افزود: این دوربینها امکان رصد و پایش شبانهروزی و برخط (آنلاین) را فراهم کردهاند. تصاویر ارسالی این سامانه به صورت همزمان در ستاد اداره کل، واحدهای شهرستانی تابعه و توسط مدیران مربوطه قابل رویت و پایش است که این امر سرعت واکنش به تخلفات احتمالی را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس بر نقش بازدارندگی این تجهیزات تأکید کرد و اظهار داشت: حضور نامحسوس و دائم فناوری در مناطق، علاوه بر کارکرد نظارتی، کارکرد روانی و پیشگیرانه نیز دارد. این سامانه به مثابه چشم بینای محیط زیست، هرگونه تحرک مشکوک منجر به تخریب، تصرف اراضی تالابی و یا تخلیه غیرمجاز پسماند را ثبت میکند.
تاجگردون تاکید کرد: استفاده از فناوریهای نوین در حفاظت محیط زیست یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است که میتواند با پوشش خلاءهای نظارتی، امنیت زیستبومهای ارزشمند استان را تضمین کند.