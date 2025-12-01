به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ساعت ۱۴:۲۰ روز یک شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ بر اساس تماس‌های مردمی مبنی بر آتش سوزی واحد مسکونی در کوی سجادیه با ستاد فرماندهی یک خودروی نجات از ایستگاه شماره ۷ کوی امام علی (ع) به محل اعزام شد.

نجفی مسئول روابط عمومی اظهار کرد: آتش نشانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند و با توجه به تیر چوبی و قدیمی بودن منزل مسکونی، وجود مواد اشتعالزای فراوان در محیط و فاصله‌ی زیاد با خودروی حریق از فرماندهی درخواست نیروی کمکی نمودند. بلافاصله یک تیم نجات به همراه خودروی آتش نشانی از ایستگاه شماره ۵ کوی رضوی به محل اعزام شد. با توجه به حجم و نوع آتش که مستلزم استفاده از آب به میزان حجم بالا بود، خودروی کمکی و تانکر نیز از ایستگاه شماره ۱۱ کوی الغدیر به محل اعزام گردید.

امینی راد فرمانده عملیات نیز گفت: آتش نشانان با بیش از ۲۲۰ متر لوله ریزی موفق شدند آب را به محل آتش برسانند و با دو ساعت عملیات نفس گیر موفق به فرو نشاندن آن شدند. در این حادثه ۱۰ نفر نیروی عملیاتی آتش نشان و ۲ نیروی ستادی شرکت داشتند.