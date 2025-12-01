سوانح رانندگی در معابر شهری و جاده‌های خراسان رضوی طی دیروز، یکشنبه ۹ آذر، دو کشته و ۱۰۴ مجروج برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: در این بازه زمانی، تصادف خودروی سواری با یک معتاد متجاهر، در زیر پل امام حسین (ع) مشهد، منجر به کشته شدن عابر شد.

سرهنگ هادی امیدوار افزود: همچنین براثر وقوع ۹۱ فقره تصادف جرحی در شهر‌های استان، ۱۰۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۰۴ فقره تصادف خسارتی نیز در معابر خراسان رضوی به وقوع پیوست.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی هم اعلام کرد: روز گذشته واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در مسیر کاشمر-کوهسرخ هم یک کشته برجای گذاشت.

سرهنگ حسین میش مست افزود: همچنین وقوع پنج فقره تصادف جرحی در جاده‌های استان، هفت نفر را روانه بیمارستان کرد و ۲۵ فقره تصادف خسارتی دارای کروکی نیز در جاده‌های استان به وقوع پیوست.

از ابتدای امسال تا اول آذرماه، ۴۵ درصد تلفات رانندگی در مشهد مربوط به عابران پیاده، ۴۰ درصد مربوط به موتورسیکلت‌ها و بقیه مربوط به سایر کابران ترافیک در این کلانشهر بوده است.