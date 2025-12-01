نایب‌رئیس ستاد عمره و عتبات دانش‌آموزی کشور گفت: اعزام کاروان‌های عمرۀ دانش آموزان دختر از چهاردهم آذر ماه به سرزمین وحی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پانا، داوود اسکندریان نایب‌رئیس ستاد عمره و عتبات دانش‌آموزی کشور دربارۀ جزئیات اعزام عمره دانش آموزی در سال ۱۴۰۴، گفت: اعزام کاروان‌های عمرۀ دانش آموزان دختر از چهاردهم آذر به سرزمین وحی آغاز می‌شود و نخستین گروه از استان مازندران و از ایستگاه پروازی ساری به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

آقای اسکندریان افزود: با عنایت به سهمیه‌ای که بعثه مقام معظم رهبری به این موضوع اختصاص داده و با همکاری ستاد عمره دانش‌آموزی و سازمان حج و زیارت، امسال مجموعاً ۱۱ کاروان دانش آموزی به سرزمین وحی اعزام می‌شود.

وی ادامه داد: از این ۱۱ کاروان، ۷ کاروان ویژه دانش‌آموزان پسر و ۴ کاروان برای دانش‌آموزان دختر است که در مجموع شامل یک هزار و ۳۳۷ نفر است و شنبه ۸ آذر آخرین کاروان دانش‌آموزان پسر به این سفر معنوی اعزام شدند.

نایب‌رئیس ستاد عمره و عتبات دانش‌آموزی گفت: دانش‌آموزان پس از پنج روز اقامت در مدینه منوره، در مسجد شجره مُحرم می‌شوند و برای انجام اعمال عمره به مکه مکرمه مشرف خواهند شد. امیدواریم این نوجوانان با ضمیر پاک و آمادگی معنوی بالا، از این سفر الهی بهره فراوان ببرند.

آقای اسکندریان دربارۀ شیوه انتخاب زائران دانش آموز تصریح کرد: دانش‌آموزان اعزامی از میان نخبگان قرآنی، علمی و ورزشی انتخاب شده‌اند و همه جزو بهترین‌ها هستند.

وی اضافه کرد: امیدواریم حضور در این سفر مقدس، آغاز و تقویت‌کننده مسیری معنوی و اخلاقی در زندگی این دانش‌آموزان باشد و توشه‌ای الهی برای سلامت و عاقبت‌به‌خیری آنها فراهم کند.