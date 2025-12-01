پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بیش از ۲۷۰ پایش روزانه و شبانه از منابع ثابت آلاینده از ابتدای آبان ماه در اصفهان صورت گرفت که دراین پایشها از فعالیت یک واحد آلاینده جلوگیری شد.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای حفاظت محیطزیست اصفهان بااشاره به تشدید نظارتهای محیطزیست در فصل پاییز گفت: از ابتدای آبان تا نهم آذر، بیش از ۲۷۰ مورد پایش روزانه و شبانه از واحدهای صنعتی آلاینده در استان صورت گرفته و ۳۴۴ اخطار زیستمحیطی صادر و یک واحد متخلف هم در این پایشها مهر و موم شده است.
بابک صادقیان افزود: از ابتدای سال جاری تا آبان ماه، کیفیت هوای اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد بهبود یافته و تعداد روزهای ناسالم برای عموم مردم یکچهارم کاهش یافته است.
وی گفت: از ابتدای آبان تاکنون بهدلیل پایداری جوی و وارونگی دما، شرایط مخاطره آمیز و تعداد روزهای ناسالم برای عموم چهار برابر شده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای حفاظت محیطزیست اصفهان ادامه داد: در هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار روزهای قابل قبول از ۹۸ روز به ۱۳۳ روز افزایش یافت و روزهای بسیار ناسالم و خطرناک از هشت روز به تنها ۲ روز رسید، اما در بازه یکماهه آبان و ابتدای آذر، روزهای قابل قبول به یکسوم کاهش یافت و روزهای ناسالم برای عموم از ۲ روز به هفت روز رسید.
بابک صادقیان تاکید کرد: تمرکز اصلی پایشها بر نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع ریختهگری، سیمان و تولید زغال بوده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای محیطزیست استان ابراز امیدواری کرد: با بارشهای پیشبینیشده در روزهای آینده، استان از شرایط آلودگی فعلی عبور کند.