به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرادخانی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار، ایجاد ثبات، شفافیت و آرامش در بازار و صیانت از حقوق مردم است و دستگاه‌ها باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، وظایف خود را در این حوزه دنبال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواستار تشدید نظارت‌ها در ایام پیش‌رو و برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی و اقتصادی شد.

همچنین در این نشست، آخرین وضعیت تأمین، توزیع و نظارت بر بازار استان مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی از عملکرد خود در حوزه نظارت بر قیمت‌ها، برخورد با تخلفات، تأمین کالا‌های اساسی و اقدامات میدانی ارائه دادند.