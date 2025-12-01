به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ برای نخستین بار، یک تیم از خاورمیانه و ایران موفق به کسب این جایزه معتبر جهانی گردید. اعضای این تیم شامل رضا فرهادی، مریم نوروزی، امیر راهساز، هنگامه قاسمی و مهشید دلاور بودند که تحت نظر اساتید راهنما، دکتر حسین منصوریان، دکتر کرامت الله زیاری و دکتر الکساندرا دولیچ به رقابت پرداختند.

در این رقابت جهانی، ١٦١ تیم دانشگاهی از بیش از ٣٠ کشور حضور داشتند.

یادآور می شود؛ تیم دانشگاه تهران پیش از این نیز در سال ٢٠٢٤ مقام اول و جایزه تعالی المپیاد جهانی معماری منظر آمریکا و در سال ٢٠٢٣ مقام دوم مسابقات جهانی طراحی معماری منظر ایفلا را کسب کرده بود.