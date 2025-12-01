به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گلخانه داران ابتدا مهمترین مشکل را نبود نیروی کاری بیان کردند که با وجود پرداخت حقوق و مزایای مناسب و ساعت کار قانون اداره کار با کمبود نیروی کار مواجه هستند و درخواست استفاده از نیروی کاری اتباع خارجی با مجوز را داشتند.

از دیگر مشکلات به وارد شدن برخی بذر‌های با کیفیت پایین و نا مرغوب اشاره کردند که بعد از کشت گیاه بعد از رشد به قارچ و ویروس مواجه می‌شود که مجبور به جمع آوری کل گیاه از سطح گلخانه می شوند.

داود تقی ئی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان همدان گفت. باید گلخانه داران بذر کشت خود را از برند‌ها و مکان‌های معتبر تهیه کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

همچنین پرداخت نشدن تسهیلات احداث گلخانه هم یکی از مشکلات بود

علی سرخوش، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: به علت تعداد بالای متقاضیان درخواست کننده و کم بودن منابع، تسهیلات گلخانه با نوبت و با اولویت میزان ساخت و پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود.

با توجه به در پیش بودن فصل زمستان تأمین سوخت جایگزین از دیگر مطالبه گلخانه داران بود.

مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ در این زمینه گفت: گلخانه داران با تهیه منبع سوخت مایع جایگزین شرکت نفت سوخت جایگزین به میزان کافی گلخانه داران تخصیص می‌دهد و منبع را پلمب می کند.