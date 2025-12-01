به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی مردم، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در هشت ماهه امسال بیش از ۲۶۷ هزار آزمایش و کلرسنجی در سطح شهر‌ها و روستا‌های استان انجام داده است.

امیرفاطمی افزود: وجود تعداد ۱۹ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب نشانگر، سنجش سلامت و کیفیت آب در ۲۴ شهر و ۷۱۲ روستای تحت پوشش استان است.

فاطمی با اشاره به اهمیت آزمایش‌ها برای اطمینان از سلامت آب آشامیدنی مردمگفت: در نیمه اول سال، ۲۱ هزار آزمایش کلرسنجی در مناطق شهری و ۲۲۸ هزار نیز در روستا‌های استان انجام شده است.

فاطمی افزود: مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی استان در وضعیت خوب و عالی می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، تعداد ۱۵ هزار و ۳۰۰ آزمون میکروبی کیفیت آب، یکهزار و ۷۳۳ آزمون فیزیکی و شیمیایی (شامل۲۴ پارامتر) و ۶۹۵ آزمون بیولوژی انجام شده که همگی بیانگر سلامت آب آشامیدنی استان می‌باشد.