با اعلام اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی جهان در آبان ماه سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی در تقویم سال ۲۰۲۶ میلادی خود، زمان برگزاری مسابقات مهم را تغییر داد. زمانهای درج شده جدید در تقویم این اتحادیه برای ۴ مسابقه مهم مربوط به تیمهای ملی کشتی ایران به شرح زیر است:
- رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۶ روزهای ۲ تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهر منامه کشور بحرین برگزار خواهد شد.
- رقابتهای کشتی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۶ روزهای ۲۰ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر لاس وگاس کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
- بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن روزهای ۸ مهر تا ۱۱ مهر سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
- رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا ۱۸ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.