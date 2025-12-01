

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی در تقویم سال ۲۰۲۶ میلادی خود، زمان برگزاری مسابقات مهم را تغییر داد. زمان‌های درج شده جدید در تقویم این اتحادیه برای ۴ مسابقه مهم مربوط به تیم‌های ملی کشتی ایران به شرح زیر است:

- رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۶ روز‌های ۲ تا ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهر منامه کشور بحرین برگزار خواهد شد.

- رقابت‌های کشتی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۶ روز‌های ۲۰ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر لاس وگاس کشور آمریکا برگزار خواهد شد.

- بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن روز‌های ۸ مهر تا ۱۱ مهر سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

- رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا ۱۸ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.