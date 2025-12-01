پخش زنده
هفته یازدهم لیگ برتر ایران با شکست پرگل مس رفسنجان برابر سپاهان اصفهان به پایان رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، تیمهای فوتبال مس رفسنجان و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ یروز به مصاف هم رفتند که این دیدار به برتری ۳ بر صفر شاگردان محرم نوید کیا انجامید.
مس در این مسابقه هجومی و مسلط شروع کرد و موقعیتهای خوبی هم روی دروازه سپاهان ایجاد کردند اما اخراج امیرحسین صدقی همه چیز را تغییر داد و فشار از روی دروازه سپاهان برداشته شد.
دقایقی بعد از اخراج صدقی، پنالتی روی آرش رضاوند اعلام شد که نتیجه را هم به سود سپاهان تغییر داد تا نیمه دوم برای شاگردان نویدکیا سادهتر از نیمه نخست شود.
در نیمه دوم سپاهان با رویکردی منطقی و حفظ جریان مسابقه و استفاده از ضدحملات دو گل دیگر وارد دروازه مس کرد و توانست پیروزیاش را شیرینتر کند و حالا با کسب نتایجی مطلوب در هفتههای گذشته آماده برای رقابتی تمام عیار و صدرنشینی در لیگ برتر شود.
دردقیقه 45 : احسان حاجصفی با شوت محکم در حالی که میرزازاد مسیر ضربه او را تشخیص داده بود دروازه را باز کرد ودردقیقه 54 آرش رضاوند پاسکات بک احسان حاج صفی را تحت کنترل درآورد و با یک سرتوپ و ضربه به سمت دروازه گل دوم را به ثمر رساند.
درد قیقه 84 - محمد عسکری: محمد عسکری بازیکن تعویضی سپاهان روی یک ضدحمله و ضربه بغلپای این بازیکن جوان به ثمر رسید.
مس رفسنجان نیز با ۷ امتیاز به قعرنشین جدول است.