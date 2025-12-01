به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با توجه به فصل سرد سال و همزمانی با زمان مهاجرت پرندگان مهاجر وحشی و احتمال تشدید خطر گسترش بیماری، از تمامی واحد‌های مرغداری درخواست می‌شود در بالاترین سطح آمادگی و هشیاری قرار گیرند.

زنگویی مطلق مرغداران را به تشدید فوری اقدامات قرنطینه‌ای و امنیت زیستی، جلوگیری کامل از ورود افراد غیرمرتبط و خودرو‌های غیرضروری، ضدعفونی مداوم ورودی‌ها، سالن‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه، استفاده از پوشش، کفش و تجهیزات اختصاصی در هر سالن، کنترل و محدودیت جابه‌جایی‌ها، خودداری از هرگونه انتقال غیرضروری طیور، تخم‌مرغ و دان، خرید جوجه، دان و نهاده‌ها فقط از منابع دارای تأییدیه دامپزشکی و گزارش‌دهی فوری تلفات یا علائم غیرعادی توصیه کرد.

وی گفت: ضروری است مرغداران در صورت مشاهده علائمی مانند تلفات ناگهانی و بالا، افت شدید تولید، کبودی تاج و ریش، علائم تنفسی شدید بدون هیچ‌گونه تأخیر، موضوع را به نزدیک‌ترین شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش کنند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: همچنین جلوگیری کامل از تماس طیور واحد با پرندگان بومی، وحشی و مهاجر، مسدودسازی نقاط محتمل ورود پرندگان آزادپرواز، ایزوله‌سازی منابع آب و دان و رعایت کامل اصول امنیت زیستی توصیه می شود.

زنگویی مطلق با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سرعت انتشار بسیار بالا و خسارات اقتصادی سنگینی را بدنبال دارد افزود: واکسیناسیون واحد‌های پرورش مرغ تخمگذار، پرورش پولت و مزارع مرغ مادر و بوقلمون در کنار رعایت اصول امنیت زیستی بسیار کمک کننده است و اکیدا توصیه می‌شود.

وی گفت: اداره کل دامپزشکی استان ضمن تأکید بر اهمیت جدی‌گرفتن وضعیت موجود، آمادگی دارد تیم‌های کارشناسی خود را برای بررسی و راهنمایی در اختیار واحد‌ها قرار خواهد داد.