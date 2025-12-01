بارش‌های کم‌سابقه و طوفان استوایی که از روز‌های گذشته اندونزی، سریلانکا، تایلند و مالزی را درنوردیده، سیلاب‌های ویرانگری به راه انداخته که تاکنون نزدیک به هزار قربانی برجا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از خبرگزاری فرانسه، دولت‌های اندونزی، سری لانکا، تایلند و مالزی همزمان با تداوم بارش‌های موسمی و طوفان استوایی در بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق آسیا، نیرو‌های نظامی و تجهیزات امدادی را برای کمک به سیل‌زدگان اعزام کردند؛ حادثه‌ای که بنا بر آمار رسمی تاکنون نزدیک به هزار کشته برجای گذاشته است.

گزارش‌ها از اندونزی حاکی است که پراووبو سوبیانتو رئیس‌جمهوری این کشور با سفر به مناطق آسیب‌دیده در سوماترا اعلام کرد اولویت دولت، رساندن فوری کمک‌ها به روستا‌های جدا افتاده است.

در پی بارش‌های شدید و رانش زمین، دست کم ۴۴۲ نفر در اندونزی جان باخته و صد‌ها نفر مفقود شده‌اند.

دولت این کشور چند کشتی جنگی و بیمارستانی را برای پشتیبانی از عملیات امداد اعزام کرده است.

در سری لانکا نیز که بارندگی‌های ناشی از سامانه طوفانی «دیتواه» خسارات گسترده‌ای برجای گذاشته، دولت اوضاع اضطراری اعلام و درخواست کمک بین‌المللی کرده است.

بر اساس اعلام نهاد مدیریت بحران سریلانکا تاکنون ۳۳۴ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند و عملیات امداد در مناطق کوهستانی به‌دلیل مسدود بودن مسیر‌ها ادامه دارد.

در تایلند هم سیلاب‌های شدید در مناطق جنوبی سبب جان‌باختن دستکم ۱۷۶ نفر شده و دولت با انتقاد‌های عمومی از نحوه مدیریت بحران روبه‌رو است.

همچنین در مالزی نیز بارندگی‌های گسترده در ایالت «پرلیس» ۲ کشته برجای گذاشته است.

کارشناسان می‌گویند شدت بارش‌ها و وقوع سیلاب‌های پیاپی، علاوه بر بارش‌های موسمی، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن جو زمین تشدید شده است.