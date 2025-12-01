پخش زنده
با حضور رییس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، دکتر مریم کاظمیپور سرپرست کاروان و سایر مسئولان اجرایی، نشست توجیهی و فنی سرپرستان تیمهای اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با حضور دکتر غفورکارگری، دکتر علی محمد صمیمی، رییس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، دکترمریم کاظمیپور سرپرست کاروان، دکترکوهپایه زاده رییس فدراسیون جانبازان و توان یابان، محمد مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، دکتر نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی و مسئولان هر بخش از کادر سرپرستی و سرپرستان رشتههای مختلف اعزامی به بازیهای پاراآسیایی برگزار و شرایط تیمها بهطور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، گزارشهایی در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی قوانین و مقررات داوری برای ورزشکاران، دورههای آموزشی آنتیدوپینگ، تیمهای پزشکی مستقر در محل برگزاری مسابقات، و خدمات مختلفی که ورزشکاران میتوانند از آن بهرهمند شوند، ارائه شد. همچنین مباحثی از جمله تغذیه و مسائل پزشکی برای ورزشکاران نیز مطرح گردید.
مراسم بدرقه، زمان اعزام و بازگشت تیمها و محلهای اسکان ورزشکاران، آخرین اطلاعات در خصوص جدول زمانبندی بازی ها، زمان کلاسبندی و تمرین و همچنین سالنهای مسابقه و تمرین در اختیار سرپرستان قرار گرفت.
کاروان جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی با نام "فرزندان ایران، سفیران پیروزی" و شعار "ایمان، ایستادگی، اقتدار"، به سرپرستی دکتر مریم کاظمیپور، با ۱۹۴ ورزشکار (۱۲۱ پسر و ۷۴ دختر) در ۱۱ رشته ورزشی شرکت خواهد کرد. رشتههای اعزامی شامل پارامچ اندازی، پاراتیراندازی با کمان، پارا دو و میدانی، پارابدمینتون، بوچیا، گلبال، پاراوزنهبرداری، پاراشنا، پاراتنیس روی میز، پاراتکواندو و بسکتبال با ویلچر سه در سه هستند. به استثنای رشته پاراشنا، در سایر رشتهها ورزشکاران دختر نیز حضور دارند.
کاروان ایران تاکنون در چهار دوره گذشته بازیهای پاراآسیایی جوانان که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است، موفق به کسب جایگاه دوم در بازیهای توکیو ۲۰۰۹، مالزی ۲۰۱۳، دبی ۲۰۱۷ و جایگاه نخست در بازیهای بحرین ۲۰۲۱ شده است. ایران در این چهار دوره موفق به کسب ۱۴۴ مدال طلا، ۱۳۹ مدال نقره و ۱۰۷ مدال برنز شده است.