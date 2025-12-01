اضافه شدن واگن های مترو، افزایش تعداد اتوبوس های درون شهری و افزایش نظارت بر معاینه فنی خودروها برای کنترل آلودگی هوای مشهد در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: به استناد قانون هوای پاک کارگروه اضطرار هوا شکل گرفته است و موضوع آلودگی هوا هر هفته در این کارگروه مورد برررسی و پایش قرار می گیرد.

علیرضا قامتی افزود: عواملی که باعث آلودگی می‌شود شامل: منابع طبیعی، طوفان گرد و غبار و منابع انسان ساخته هستند، منابع متحرک ۶۴ درصد و منابع ثابت ۳۶ درصد در آلودگی هوای مشهد نقش دارند.

وی ادامه داد: روزانه ۷ میلیون تردد در مشهد داریم که تنها ۵ درصد از آن با قطار شهری انجام می‌ شود در حالی که میانگین کشوری استفاده از مترو ۱۰ درصد است و درصدد هستیم خط ۳ قطار شهری را ادامه دهیم و در سال آینده ۱۰۰ واگن به خط یک و ۶۰ واگن به خط ۲ قطار شهری مشهد اضافه شود تا سهم مترو در تردد‌های شهری به ۷/۵ درصد برسد و میزان آلایندگی کمتر شود.

قامتی اظهار داشت: اتوبوسرانی سهم ۱۵ درصدی در حمل و نقل مشهد دارد که باید سهم آن ۴۰ باشد و تاکسی ها سهم ۲۰ درصدی در حمل و نقل کلانشهر مشهد دارند که باید به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که سهم خودرو‌های شخصی در تردد‌های شهری شهر مشهد ۶۰ درصد است.

معاون استاندار اضافه کرد: در بحث دوربین‌های کنترلی قصد افزایش کنترل میزان فضای تحت پوشش را داریم، دوربین‌ ها خریداری شده است و نصب خواهد شد که با نصب آنها ضریب پوشش به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید.

قامتی اعلام کرد: ۳۶۰ دستگاه اتوبوس در این دوره از شورای اسلامی شهر مشهد به ناوگان اتوبوسرانی مشهد اضافه شده، همچنین ۶۴ دستگاه امسال اضافه شده است و ۱۰۰ دستگاه در سال آینده به این ناوگان اضافه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: میانگین عمر اتوبوس‌ ها در مشهد ۱۲ سال است که با افزوده شدن اتوبوس‌ ها میانگین عمر اتوبوس‌ ها کاهش خواهد یافت.

قامتی افزود: توزیع سوخت نیروگاه ها بر اساس تصمیمات ملی انجام می‌شود و با محدودیت در نوع سولفور مورد استفاده در نیروگاه، کنترل‌ های خوبی در حال انجام است.

قامتی خاطرنشان کرد: در ورودی مشهد از سمت چناران با ترافیک سنگین روزانه رو‌ به‌ رو هستیم که آلودگی آن کمتر از نیروگاه نیست، بنابراین با هدف کمک به کاهش ترافیک و آلودگی در این محور، ساخت آزادراه مشهد - چناران مجددا آغاز شده است.

وی درباره تعطیلی مدارس مشهد نیز گفت: کارگروه اضطرار آلودگی هوا متشکل از استاندار که به معاونت عمرانی تفویض کرده است، حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش، هواشناسی، علوم پزشکی، راهنمایی و رانندگی و مدیرکل مدیریت بحران است و رئیس یکی از دانشگاه‌ ها هم به این کارگروه اضافه خواهد کرد و در صورتی که میانگین شاخص آلودگی هوا به ۱۵۰ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی برسد، ۱۲ متغیر در آلودگی مدارس تاثیرگذار هستند که با رعایت همه آنها تعطیلی اعلام خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ۱۱ هزار تاکسی با سن متوسط ۱۲ سال در مشهد فعالیت می کند که تلاش می‌کنیم با تسهیلات اعطایی دولت یا منابع داخل شهرداری، وام‌ هایی را با سود کم اعطا کنیم و در اختیار ناوگان فرسوده قرار دهیم تا ناوگان نوسازی شود.

محمدیان با بیان اینکه مشهد به ۳ هزار تا ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد، افزود: در زمینه اتوبوس ۱۷۰۰ دستگاه ناوگان فعال داریم که روزی یک میلیون مسافر را جابجا می‌کنیم که با منابع پای کار حدود ۳۵۰ دستگاه اتوبوس جدید اضافه کردیم و تا یک سال آینده ۳۰۰ دستگاه دیگر اضافه خواهد شد تا سهم اتوبوس ها در حمل و نقل مشهد به ۴۰ درصد برسد، همچنین ۵۰ دستگاه ون اخیرا اضافه شده است و به زودی ۸۰ دستگاه دیگر اضافه خواهد شد.

وی گفت: اتوبوس‌های جدید استاندارد‌های محیط زیستی و پلیس را دارند و از فناوری یورو ۵ استفاده می‌کنند به اتوبوس‌ های قدیمی هم هر اتوبوس یک و نیم میلیارد وام نوسازی می‌دهیم و تا پنج سال امکان استفاده از آنها افزایش می‌ یابد.

محمدیان همچنین گفت: مشهد ۶۰۰ دوربین نظارت تصویری و ۲۰۰ دوربین ثبت پلاک دارد، در سال گذشته حدود ۱۰ میلیون تخلف شناسایی شد و ۳ میلیون خودرو جزو خودرو‌های بدون معاینه فنی بود که جریمه ۱۰۰ هزار تومان برای آنها اعمال شد، این در حالی است که میزان تخلفات امسال تا این لحظه از ۱۰ میلیون گذشته است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس وظیفه ذاتی پایش تمام صنایع را بر عهده داریم، نیروگاه توس هم با توجه به ناترازی انرژی، الزام به مصرف مازوت دارد که تلاش کردیم مازوت کم سولفور به نیروگاه توس برسانیم اما با توجه به نبود زیرساخت لازم در تنها پالایشگاه تولید مازوت کم سولفور در شازند، امکان انتقال آن را به مشهد نداریم.

مهدی یزدان جو افزود: فیلتراسیون در این نیروگاه آب بر است و نیروگاه در منطقه خشک قرار دارد و امکان استفاده از فیلتراسیون را ندارد، بنابراین پیشنهاد دادیم از ظرفیت شرکت‌ های دانش بنیان استفاده کنند. دانشگاه علوم پزشکی طرحی را برای نیروگاه فرستاد اما باید طرح‌ های مختلفی در این زمینه ارائه شود.