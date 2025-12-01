معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی فارس از رفع تصرف ۸۰۱ هزار و ۲۷۰ متر مربع از زمینه‌های ملی استان در آبان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روشن ضمیر افزود: ارزش این زمینه‌های ملی ۱۷ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال است.

وی افزود: در این راستا یک مورد اجرای احکام قطعی به میزان ۵۰۰ مترمربع از زمین‌های ملی با صدور احکام قضایی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال رفع تصرف شده است.

روشن ضمیر ادامه داد: همچنین ۸۰۰هزار و۷۷۰ مترمربع از زمینه‌های ملی به ارزش ۱۷ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال رفع تصرف فوری شده است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: شهروندان می‌توانند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین‌خواری با شماره‌گیری تلفن گویای چهار رقمی ۱۶۵۶، دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کنند.