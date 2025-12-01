به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد فریسات بیان داشت: در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح خوزستان ضمن هماهنگی با فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل محیط‌زیست استان، عملیات پایش مشترک با حضور یگان حفاظت اداره‌کل محیط‌زیست استان و مرکز پایش تالاب بامدژ در حوزه شمالی تالاب بامدژ انجام شد.

وی افزود: این پایش میدانی با هدف بررسی دقیق وضعیت دسترسی به محمیه‌ها و ارزیابی تحرکات گزارش شده در حوزه بالادست تالاب بامدژ واقع در محدوده شهرستان‌های کرخه و شاوور صورت گرفت؛ منطقه‌ای که به دلیل قرار گرفتن تالاب بامدژ در مرز میان سه شهرستان اهواز (پایین‌دست) کرخه و شوش (بالادست) از حساسیت حفاظتی خاصی برخوردار است.

فریسات در ادامه اظهار داشت: در این مأموریت نیرو‌های یگان اداره‌کل و همچنین مأموران یگان تالاب بامدژ حضور داشته و محور‌های حساس منطقه را مورد ارزیابی کامل قرار دادند.



مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ می‌گوید: در جریان این پایش مشترک تیم‌ها به بررسی مسیر‌های ورود و خروج، آثار عبور و مرور، قرائن احتمالی تخلف و وضعیت ارتباطی محمیه‌ها پرداختند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این عملیات به‌دست‌آوردن تصویر دقیق و به‌روز از وضعیت حفاظتی منطقه و جلوگیری از هرگونه فعالیت آسیب‌زا بود که پس از پایان بررسی‌های میدانی گزارش نهایی همراه با جمع‌بندی وضعیت برای فرمانده یگان حفاظت استان ارسال شد تا تصمیم‌گیری درباره ورود قاطع نیرو‌های یگان استان با پشتیبانی چند پاسگاه محیط‌بانی نزدیک به تالاب بامدژ اتخاذ شود.

به گفته فریسات؛ این اقدام زمینه را برای اجرای عملیات گسترده‌تر، هدفمندتر و بازدارنده‌تر در حوزه شمالی تالاب مهیا خواهد کرد.