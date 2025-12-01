به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مانور زلزله و رزمایش ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور» با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با شرایط بحرانی برگزار شد.

در این مانور زلزله که با هدف افزایش توان دانش آموزان در مواجهه با شرایط اضطراری و ارتقای آمادگی مدارس در برابر حوادث طبیعی، در مدارس بهمئی برگزار شد دستگاه‌های خدمات رسان امدادی، اورژانس، جمعیت هلال احمر، شهرداری، آتشنشانی، آموزش و پرورش، شرکت برق و گاز، راهنمایی و رانندگی، اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اورژانس ۱۱۵ آمادگی خود را در مواجه با شرایط بحرانی به نمایش گذاشتند.

همچنین در این مانور دانش آموزان مراحل پناه گیری، خروج ایمن و نحوه برخورد اولیه با مخاطرات ناشی از لرزش زمین را به صورت عملی تمرین کردند.

فرماندار شهرستان بهمئی هدف از برگزاری این تمرین آموزشی را، افزایش ایمنی، ارتقای آمادگی، آموزش پناه‌گیری صحیح، تخلیه اضطراری و تقویت مهارت‌های رفتاری دانش‌آموزان در شرایط بحران اعلام کرد و گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مانور‌های آموزشی زلزله تا پایان سال در مجموع ۱۰۰ مدرسه شهرستان اجرا می‌شود.

لطف الله ایرمی افزود: استمرار چنین تمرین‌هایی زمینه ساز ایجاد جامعه توانمند و آماده در برابر حوادث غیرمترقبه است و کمک می‌کند فرهنگ پیشگیری و ایمنی به یک رفتار عمومی تبدیل شود.

ایرمی با بیان اینکه، در این مانور سرعت عمل امدادگران، تیم بندی و اعزام به محل در سریع‌ترین زمان بررسی شد اضافه کرد: این آمادگی شامل آموزش‌های مستمر و تمرینات منظم است که به افزایش کارایی و سرعت عمل تیم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در این مانور، بعد از عملیات امداد و نجات، مصدومان به درمانگاه واحد سامانه درمان اضطراری جمعیت هلال احمر انتقال و خدمات پزشکی، دارویی بهداشت روان، تغذیه بهداشت محیط، و مامایی و پرستاری ارجاع داده شدند.