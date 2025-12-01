پخش زنده
مجموعه «کلان شهرهای باستانی»، فیلم «روزگاری ایران»، مستند «نقشه بزرگ» و نمایش «مینا دژ»، خبرهای امرروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «کلان شهرهای باستانی، محصول ۲۰۲۴ امروز و فردا ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش میشود.
بررسی شهرهای بزرگ تاریخ باستان موضوع این مجموعه است.
«روزگاری ایران»، امشب ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم نگاهی دارد به روزهای پایانی جنگ جهانی اول و قیام جنگل.
شبکه افق «نقشه بزرگ»، را امشب ساعت ۲۲ پخش میکند.
بررسی نقشه رژیم صهیونیستی برای ایجاد تغییرات وسیع در جغرافیای منطقه و گسترش نفوذ و قلمرو سرزمینهای اشغالی موضوع این مستند است.
نمایش تلویزیونی «مینا دژ»، در صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد آدرس دست ساخت است.
این اثر در ۴۵ دقیقه روایت بانویی از اهالی کهگیلویه و بویراحمد است که با تاکید بر حفظ حجاب خود در مقابل سیاست کشف حجاب رضاخانی ایستادگی میکند.