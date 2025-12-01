پخش زنده
مدیر پایانه بار بندر امام خمینی گفت: در ۸ ماهه امسال ۴۶۶ هزار سفر ثبت شده است که رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدامید احمدپور با اشاره به ثبت ۴۶۶ هزار سفر در ۸ ماهه سال جاری در پایانه بار بندر امام خمینی اظهار داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.
وی اظهار کرد: در راستای توسعه نرمافزاری و عدالت محوری، ورود و خروج به پایانه مکانیزه و برای هر کامیون تنها یک مجوز بارگیری صادر میشود که در نوع خود یک اقدام ملی است.
احمدپور به اقدامات عمرانی و توسعه خدمات رفاهی اشاره کرد و بیان داشت: بازسازی حمامها و موتورخانه، تفکیک پارکینگ خودروهای شخصی و بازسازی دیوارهای پیرامونی از جمله این اقدامات است، همچنین یک خودروی آتشنشانی برای افزایش ایمنی پایانه خریداری شد.
مدیر پایانه بار بندرامام خمینی درباره توقف چندروزه رانندگان میگوید: صدور مجوز بارگیری بر اساس نیاز کالا انجام میشود، اما گاهی به دلیل دیر ترخیص شدن کالا یا مشکلات ارزی، رانندگان چند روز در پایانه منتظر میمانند که خوشایند نیست، اما چارهای جز این وجود ندارد.
احمدپور در خصوص پرداخت مبالغ بارنامهها نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷ هزار و ۸۰۰ پرونده شکایت رانندگان که مبلغ بارنامههای آنها توسط شرکتهای حمل و نقل پرداخت نشده بود، حل و در برخی موارد با شرکتها برخورد شده است.
وی تاکید کرد: پایانه بندرامام خمینی با ظرفیت ماهیانه بیش از ۱۰۰ هزار کامیون نقش مهمی در حمل و نقل جادهای کالا از دو منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی در این بندر دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان پیشتر از رشد ۲۳ درصدی جابهجایی کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به سایر نقاط کشور طی هشت ماهه سال جاری خبر داده بود.