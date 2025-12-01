به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ پاسدار «شهرام عسکریان» معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اعلام خبر برگزاری رزمایش بزرگ اعضای شانگهای به میزبانی سپاه از امروز، اظهار داشت: رزمایش سهند ۲۰۲۵ که به استناد ابلاغ ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده، از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با اشاره به سوابق ارزشمند و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی بوده و بیش از ۱۷ هزار نفر از هم‌وطنانمان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

این رزمایش از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت پنج روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شهرستان شبستر آغاز خواهد شد که جزئیات بیشتر و برنامه‌های عملیاتی این رزمایش از طریق رسانه‌ها توسط فرمانده رزمایش سرتیپ پاسدار «ولی معدنی» معاون عملیات نیروی زمینی سپاه متعاقباً اعلام می‌شود.