پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در نشست توجیهی طرح «همیار گاز» گفت فرهنگسازی مصرف صحیح انرژی باید از مدرسه آغاز شود و معلمان نقش الگوی اصلی این جریان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ در نشست توجیهی طرح «همیار گاز» که با حضور عباسی رئیس هیات مدیره شرکت گاز استان، علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، مدیران و کارشناسان دو دستگاه و جمعی از معلمان و دانشآموزان به صورت وبیناری برگزار شد، صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ضرورت آغاز فرهنگسازی مصرف انرژی از محیط مدرسه تاکید کرد.
وی اظهار کرد: توسعه، رشد و پیشرفت هر جامعهای از مسیر آموزش و پرورش عبور میکند و موفقیت این نهاد به معنای موفقیت کل جامعه است.
صمیمی افزود: یکی از مهمترین مهارتهای زندگی امروز، توجه به مصرف انرژی است و باید این مهارت را بهصورت جدی به دانشآموزان آموزش دهیم.
وی با اشاره به ضرورت الگو بودن معلمان گفت: اگر مدرسه الگوی عملی مصرف صحیح نباشد، آموزشها اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و این موضوع باید در کلاسهای درس به شکلی عملی و مستمر دنبال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی مصرف بهینه انرژی را مسئولیتی مشترک برای حفظ آینده دانست و تصریح کرد: انرژی فقط متعلق به امروز نیست. اگر امروز در مصرف آن دقت نکنیم، نسلهای آینده با بحران روبهرو خواهند شد.
وی یادآور شد: استان تجربه تلخ از دست دادن سرمایهای طبیعی مانند دریاچه ارومیه را داشته و نسبت به تکرار چنین حسرتی در حوزه انرژی هشدار داد.
صمیمی همچنین به تجارب موفق آموزش و پرورش استان در زمینه فرهنگ رانندگی و مصرف صحیح برق اشاره کرد و گفت: در هر دو حوزه، مشارکت دانشآموزان نقش اساسی در تغییر رفتارهای اجتماعی داشته است.
وی تاکید کرد: امروز نیز در حوزه مصرف گاز باید همین مسیر با جدیت دنبال شود تا اصلاح الگوی مصرف در جامعه نهادینه گردد.